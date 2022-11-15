Функциональные расстройства выявляют у 60 процентов школьников на Ставрополье

В Ставропольском крае у 60 процентов школьников врачи выявляют функциональные расстройства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Ежегодно около 40 тысяч ставропольских учащихся проходят профилактические осмотры в центрах здоровья. Чаще всего у них выявляют болезни, связанные с органами дыхания, пищеварения и нервной системы.

40 процентов школьников, прошедших обследование, полностью здоровы.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье оказались в дефиците медики, продажники и рабочий персонал.