За сутки с 15 на 16 ноября коронавирусом на Ставрополье заболели 51 человек

На Ставрополье за последние сутки с 15 на 16 ноября от коронавируса выздоровели 34 человека, а заболели – 51, среди них пять несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 15 пациентам, в том числе 3 детям. Врачи зарегистрировали летальный исход от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровели 34 человека. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Соблюдайте меры эпидпрофилактики и будьте здоровы, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Вакцинация продолжается. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1105 человек, а полный курс иммунизации прошли 603 человека. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Также напомним, что медики наряду с продажниками и рабочими оказались в дефиците на Ставрополье. Рабочий персонал, например, по уровню конкуренции составляет 0,6 резюме на вакансию, по России этот показатель в целом 0,8.