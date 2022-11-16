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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 5:50

Ставрополье заняло второе место по числу взяток и экстремистских преступлений

В прошлом году край занимал четвертое место в топе экстремистских преступлений
Данил Юрков

Топ совершенных за год преступлений экстремистского характера в России возглавляет Москва – 79 преступлений, за Ставропольским краем второе место – 51 преступление, а на третьем месте расположился Дагестан – 47 преступлений. Топ-5 закрывают Крым (42 преступления) и Ростовская область (38 преступлений).

Ставрополье в мае 2022 года занимало первую позицию в топе преступлений, но после край обогнали. В августе регион встал на третью строчку списка, а после поднялся.

Такая картина опубликована на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. В прошлом году Ставрополье занимало четвертое место по количеству экстремистских преступлений, когда совершилось 29.

При этом также в крае зарегистрировали 244 факта получения взяток. Регион занял второе место в топе и по этому показателю. Всего на Ставрополье с января по сентябрь 2022 года было совершено порядка 25,3 тысяч преступлений разного рода и тяжести.