Крупный аграрий Ставрополья получил поддержку

ВТБ предоставил крупному сельскохозяйственному холдингу Ставрополья — ГК Иррико финансирование в сумме 1,4 млрд рублей по программе Минсельхоза РФ №1528.

В рамках программы банк подписал с компаниями Группы Иррико кредитные соглашения в сумме 880 млн рублей на оплату сезонно-полевых работ, в том числе на покупку химических и биологических средств защиты растений, семян, горюче-смазочных материалов, оплату услуг по текущему ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Остальные средства пойдут на финансирование текущей деятельности компании.

Также ВТБ продолжает принимать активное участие в финансировании инвестиционной программы холдинга - в течение 2022 года были заключены кредитные соглашения объемом порядка 500 млн рублей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, которые необходимы для реализации проекта по орошению земельных участков.

Артем Кулик, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Поддержка одной из ключевых для российской экономики отраслей является приоритетом для банка. Сотрудничество с предприятиями агропромышленного сектора с использованием доступных государственных программ поддержки позволяет сохранять привлекательность этого сектора для инвестиций, создавать новые рабочие места, а также способствует выполнению поставленных Правительством РФ задач по обеспечению продовольственной безопасности страны».

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Иррико» – значимая сельскохозяйственная компания региона, которая реализует один из самых масштабных проектов по орошаемому земледелию в стране: 39% обрабатываемых земель находится под поливом. Это позволяет получать на некоторых полях холдинга по два урожая сельхозкультур за сезон. Предприятие также является крупнейшим производителем картофеля на юге России. Его можно найти во всех крупных розничных сетях, а также в пачках популярных картофельных чипсов. Поддерживая сегодня аграриев Ставрополья, мы содействуем обеспечению продовольственной безопасности как округа, так и страны в целом».

Григорий Сметанин, генеральный директор ООО «Иррико-Управляющая компания», отметил: «Мы вкладываем существенные ресурсы в развитие нашего агропромышленного сектора. В структуре инвестиций есть заемные и собственные средства. При этом льготные кредиты являются удобным и эффективным инструментом, который позволяет не отвлекать из оборота денежные средства, реализуя текущие и стратегические планы».

В соответствии с условиями программы Министерства сельского хозяйства РФ компаниям доступны минимальные процентные ставки по льготным кредитам в размере до 5% годовых. Заемщиками могут стать организации или индивидуальные предприниматели, занятые в производстве или переработке сельскохозяйственной продукции и ее последующей реализации.

СПРАВКА

Группа компаний Иррико занимается интенсивным растениеводством и овощеводством в Ипатовском, Апанасенковском и Петровском районах Ставропольского края.