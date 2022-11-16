Власти Ставрополья поддержат общественников, помогающих семьям участников спецоперации

Губернатор Ставропольского края поддержал инициативу общественников в оказании помощи семьям, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Для этого задействуются региональные субсидии, которые, по словам главы региона, часто называют краевыми грантами.

— Считаю необходимым помочь им сделать еще больше. А также развивать новые форматы работы. Поручил правительству края при планировании краевых субсидий общественным организациям направить часть средств на проекты поддержки семей участников СВО, – пишет глава Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Поддержка бойцов, которые находятся на спецоперации, продолжается. Так, на Ставрополье студенты и школьники включаются в работу по пошиву одежды для военнослужащих. Сейчас сшито около 40 толстовок, 100 комплектов термобелья, 30 балаклав, а также изготовлены семь печей-буржуек для обогрева палаток солдат.