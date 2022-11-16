Жители Ставрополья организовали деятельность религиозной экстремистской организации

Ящик для пожертвований. Фото: пресс-служба УСФБ России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставропольского края сотрудники УФСБ прекратили деятельность запрещенной на территории России религиозной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Три человека организовывали собрания адептов в частом доме. Там пропагандировалось превосходство веры организации, изучалась запрещенная литература и собирались пожертвования на нужды управленческого центра из Санкт-Петербурга.

Кроме того, двое организаторов, которые оказались супругами, склоняли к деятельности в экстремистской организации своих несовершеннолетних детей. Так, за нежелание следовать идеологии из дома выгнали 15-летнюю дочь. А младшей, 13-летней девочке, запретили общаться со сверстниками и обращаться в медучреждения. За отказ от участия в собраниях девочек избивали.

— Решением Георгиевского городского суда Ставропольского края фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Один из организаторов получил 6 лет и 2 месяца колонии общего режима, а оба родителя приговорены к 4 годам и 2 месяцам принудительных работ, а также к ограничению свободы на 1 год. О том, забрали ли у них родительские права, не сообщается.