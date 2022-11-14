Семья из Верхнерусского купила дом по обновленной программе ипотеки с господдержкой

В Россельхозбанке обновилась программа по приобретению жилья в рамках ипотеки с господдержкой: теперь купить можно не только квартиру, но и дом. Воспользоваться новыми условиями на Ставрополье уже успела семья из села Верхнерусское.

«Мы давно мечтали о собственном доме и, наконец, решились на ипотеку с господдержкой. Кредит получили в Россельхозбанке. Сначала выбрали объект, а потом оформили все необходимые документы. Сейчас мы уже переехали, обживаемся. Жалеем только, что не взяли ипотеку раньше, сомневались почему-то, теперь, конечно, довольны», – рассказывает Яна Иванченко.

Для клиентов банка данное предложение будет активно до конца текущего года. На покупку дома можно будет получить от 100 тыс. до 12 млн кредитных средств на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15%.

Поскольку в рамках данной программы действует льготная ставка, то дом, также как и квартира, должны быть от застройщика. В частности, необходимо, чтобы дом продавался от ООО или от ИП, а вот таунхаус – только от ООО.

«Филиал РСХБ активно взаимодействует с органами государственной власти в части льготного кредитования, обеспечивая возможность предоставления оптимальных условий финансирования жителям Ставрополья», – подчеркнул директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.