С 1 декабря тарифы ЖКХ на Ставрополье могут вырасти на 8,5%

Платежи за коммунальные услуги могут вырасти на 8,5% по всему Ставрополью с 1 декабря 2022 года после пересмотра тарифов. Виной всему, как на брифинге сказал первый зампредседателя региональной тарифной комиссии Сергей Губский, инфляция.

— У нас в крае ориентировочно по еще непринятым тарифным решениям прогнозируем увеличение совокупного платежа за коммунальные услуги в районе 8,5%. Региональные тарифы будут пересматриваться до 29 ноября. Это коснется всех услуг ЖКХ, – рассказал заместитель председателя.

Изменение тарифов основано на постановление правительства России от 14 ноября 2022 года, так как ожидалось, что цены можно будет поднять всего на 4%. Сейчас ожидается инфляция в 14%. Из-за этого пришлось менять тариф.

Напомним, что губернатор Ставропольского края ранее заявил, что санкции не сказались на экономике Ставрополья. Количество бизнесменов на Ставрополье только растет: малый и средний бизнес в крае развивается.