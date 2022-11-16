Школьница из учебного центра СКФУ выиграла грант на миллион рублей

София Гилка. Фото: пресс-служба СКФУ

Учащаяся специального учебного научного центра СКФУ София Гилка победила во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Девушка попала в число трехсот победителей, которые получат грант в миллион рублей. Как отмечают организаторы, цель "Большой перемены" - выявить школьников с прытким умом и активной жизненной позицией. Учредителями проекта стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения России и Российское движение школьников. Всего в рамках конкурса работают 12 направлений, участники сами выбирают предпочитаемое, исходя из идеи их проекта и области применения.

Учащаяся 11 класса физико-математического профиля СУНЦ СКФУ София Гилка участвовала в направлении "Создавай будущее", которое подходит для тех, кто мечтает создавать инновации. Софья заочно выполнила кейс, связанный с искусственным интелектом, а затем защитила проект. Девушка стала лучшей среди полутора миллионов других конкурсантов.

- Я участвую в конкурсе «Большая перемена» с первого сезона и с каждым разом становлюсь все сильнее, учусь работать в команде и прокачиваю свои Soft skills. Проект дал мне эмоции, мотивацию менять мир к лучшему и новые интересные знакомства. Особенно приятно работать с ребятами, у которых горят глаза, ведь с ними нестрашно браться даже за самый сложный проект, - приводит слова Софьи пресс-служба СКФУ.

Благодаря "Большой перемене" ставропольчанка познакомилась с другими школьниками, которые уже успешно реализовывал свои проект. Этот опыт поможет ей преуспеть в будущем.

Ученики СУНЦ СКФУ часто выигрывают награды на федеральных конкурсах. На днях их команда стала победителем конкурса "Перспектива", в рамках которого рассматривались научные проекты школьников из учебных учреждений вузов страны.