На Ставрополье 18-летний житель Ростовской области убил 64-летнего мужчину

В Апанасенковском округе Ставрополья днем 9 ноября в доме обнаружили тело 64-летнего хозяина с множественными телесными повреждениями. По данному факту началось расследование, было возбуждено уголовное дело. Подозрения пали на 18-летнего жителя Ростовской области.

По данным следствия, ночью с 8 на 9 ноября парень зашел в дом к ранее незнакомому мужчине. Пьяный молодой человек решился на преступление в адрес хозяина дома.

— Вооружившись утюгом, подозреваемый нанес им не менее 8 ударов в область головы потерпевшего, а также многочисленные удары ногами по различным частям тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Осознав, что только что он натворил, парень сразу же скрылся, сев на ближайший транспорт в Ростовскую область. Там его задержали правоохранители. Судом подозреваемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.