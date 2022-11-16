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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:15

Некоторые категории граждан Ставрополья могут получить льготы на услуги ЖКХ

Субсидии выдаются незащищенной категории граждан
Данил Юрков

Жители Ставрополья могут получить субсидии, покрывающие часть затрат на услуги ЖКХ. Об этом на брифинге рассказала начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг минсоцзащиты Буянова Евгения. Поддержка оказывается только незащищенной категории граждан

На выплаты могут рассчитывать семьи, которые тратят более 22% дохода на оплату коммуналки. Малоимущие также имеют возможность снизить затраты максимум на 13%. Льготы дают раз в полгода.

Также есть другие выплаты. Так, федеральные льготники могут погасить до 50% расходов, как и пенсионеры от 70 до 80 лет – им тоже полагается возмещение половины затрат. А тем, кому за 80 обещают компенсировать 100% затрат.

Напомним, что тарифы ЖКХ на Ставрополье могут вырасти на 8,5% с 1 декабря 2021 года. Изменение тарифов основано на постановление правительства России от 14 ноября 2022 года. Тарифы будут пересматриваться почти до конца ноября.