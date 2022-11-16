Ученые СтГАУ и Тимирязевской академии выявили новую технологию выращивания саженцев голубики

Фото: СтГАУ

Научные сотрудники Ставропольского аграрного университета и Тимирязевской академии добились усовершенствования технологий получения рассады высокорослой голубики. Об этом рассказывает пресс-служба СтГАУ.

Группа ученых работала в рамках проекта "Приоритет 2030". В СтГАУ уже несколько лет изучают вопросы, как создать рассаду, которая окажется безопасной и устойчивой к внешним факторам. Профессор Александр Есаулко создал и опробовал технологию микроклонирования саженцев земляники и ежевики. Сейчас вуз наращивает их производство, чтобы продавать. Теперь настала очередь голубики.

Рабочая группа проводила два этапа исследования. Цель первого - посмотреть, как люминисцентные лампы помогают ускорить развитие саженца, а цель второго - выявить идеальную дозу удобрений. Результаты совместных исследований были опубликованы в журнале "Forests", который входит в первый квартиль международных баз данных.

- Прогнозируем увеличение урожайности до 15%. С одной вегетативной почки за 10 месяцев мы получаем 800 акклиматизированных, оздоровленных образцов голубики, - рассказал Есаулко.

Как отметил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников, в 2022 году на Ставрополье запустили первый проект по круглогодичному выращиванию голубики в теплицах. Вскоре вуз получит патент на разработку.

- В планах на ближайшее время у научного коллектива работа над удешевлением питательных сред для саженцев и проведение исследований на других культурах, - заявил Ситников.