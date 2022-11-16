Налоговому инспектору из Нальчика грозит срок за превышение полномочий

Начальник отдела ФНС в городе Нальчике Кабардино-Балкарской республики заподозрен в превышении должностных полномочий, повлекших нанесение вреда бюджету России на 12,6 млн рублей.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый узнал о том, что в регионе целый ряд бюджетных организаций закрыли. Тогда мужчина решил совершить незаконные операции «по уточнению платежей в пользу коммерческих организаций, предпринимателей и физических лиц, у которых имелась задолженности».

— Не имея каких-либо законных оснований, подозреваемый произвел операции по уточнению платежей в пользу имевших задолженность организаций и физических лиц на сумму более 12,6 млн рублей, причинив ущерб бюджетной системе РФ, – пишет пресс-служба СУ СК России по региону.

О действиях инспектора узнали, в отношении него возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Расследование продолжается, мужчине грозит тюремное заключение.