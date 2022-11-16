Житель Пятигорска пойдет под суд после содействия террористам

Житель города Пятигорска пойдет под суд после содействия террористической деятельности. Следствие установило, что 15 февраля 2019 года обвиняемый с целью финансирования террористической, запрещенной на территории РФ организации, отправил своему знакомому деньги на карту.

Его знакомый собирал деньги и отправлял средства на счета террористической организации. В период следствия мужчина совершил еще одно такое преступление, за что был осужден по статье за содействие террористическим организациям.

А вот его щедрый друг ожидал окончания сбора доказательств по поводу его причастности к этому действию. Были рассмотрены выписки банковских счетов и собраны прочие доказательства вины фигуранта.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.