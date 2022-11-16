Ставки по вкладу «Доход» от Уралсиб заметно подросли

Фото: банка "Уралсиб".

Ставки повышены до 5,30 – 8,75 годовых процентов. Разница зависит от сроков (18, 24 либо 36 месяцев) и других условий, включая конкретный пакет услуг и сумму вклада. В любом случае вложение должно составлять не менее одного миллиона рублей.

Чтобы узнать больше о возможностях и условиях вкладов (в том числе вклада «Доход»), накопительных счетов и других финансовых продуктов, можно проконсультироваться со специалистом в любом из филиалов банка, позвонить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатно по РФ) или зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. 355017, город Ставрополь, улица Ленина, дом 235А, ОГРН: 1020280000190

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»