В воинских частях Ставрополя пройдут учения со взрывами

На территории воинских частей Ставрополя пройдут боевые учения с использованием имитационных боеприпасов, из-за чего по городу будут слышны характерные взрывы. Учебные мероприятия направлены на подготовку мобилизованных к боевым действиям. После их окончания взрывы прекратятся.

— На территории воинских частей города идут учения с использованием имитационных боеприпасов. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к звукам, связанным с учебными мероприятиями, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя. Сколько продлятся учения, в администрации не сообщили.

Опасности от хлопков людям в городе не представляется, так как они ненастоящие. Их взрывы имитируют боевые действия, позволяя бойцам готовиться практически на практике. Такой подход позволяет дать больше знаний солдатам, чтобы они стали более умелыми бойцами.