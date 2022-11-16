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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 14:55

Ранее судимый 43-летний мужчина украл мотоцикл на Ставрополье

В отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

К правоохранителям города Ессентуки Ставропольского края пришел местный житель, сообщив о краже мотоцикла. Мужчина сообщил, что пробил колесо, поэтому оставил транспорт на обочине и пошел пешком. Когда он вернулся на место, мотоцикла там не было.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. В отделении мужчина объяснил, что заметил мотоцикл и решил забрать его с собой. Часть пути он тащил его на себе, а после погрузил его в машину знакомого, которому злоумышленник сообщил, что транспорт его.

— По словам гражданина, он планировал починить колесо и ездить на транспортном средстве самостоятельно. В настоящее время похищенное имущество изъято и после проведения необходимых процессуальных мероприятий передано законному владельцу, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи. Ему грозит тюремное заключение.