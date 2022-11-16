Развитие электросетевого комплекса КБР обсудили Казбек Коков и Роман Левченко

Казбек Коков и Роман Левченко. Фото: rossetisk.ru

Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко. Ключевой темой диалога стали совместные мероприятия энергетиков и органов власти, направленные на повышение надежности энергоснабжения жителей и предприятий региона.

В числе реализованных задач – подготовка электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии к осенне-зимнему периоду. В частности, специалисты "Россети Северный Кавказ" выполнили ремонт 251 трансформаторной подстанции (105 % от плановых задач) и свыше 100 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 10 кВ, более 20 км ЛЭП высокого класса напряжения – 35 кВ и выше (109 % от годового плана).

На ремонтную кампанию в Кабардино-Балкарской республике в текущем году энергокомпания направила порядка 274 млн рублей – это на 3 % больше, чем годом ранее. В числе приоритетных направлений "Россети Северный Кавказ" также повышение доступности сетевой инфраструктуры и технологическое присоединение новых объектов к сетям компании. Только за 9 месяцев текущего года энергетики в Кабардино-Балкарии исполнили почти 1 700 договоров технологического присоединения на 29 МВт.

Как уточнил гендиректор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, энергокомпания также продолжает в регионе комплекс мероприятий по снижению потерь энергоресурса и повышению платежной дисциплины проблемных групп потребителей. Ведется активная работа по консолидации бесхозяйных энергообъектов.

- Необходимость консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, обозначена Президентом России В.В. Путиным и Правительством страны. И в данном вопросе энергетики рассчитывают на содействие органов власти Кабардино-Балкарии, - подчеркнул Роман Левченко. Обсуждены перспективы сотрудничества в указанных направлениях с целью повысить надежность электроснабжения населения и организаций республики.