Оборот розничной торговли на Ставрополье вырос на 4%

На заседании правительства Ставропольского края в среду, 16 ноября, обсудили работу по продвижению продукции местных производителей.

За девять месяцев текущего года оборот товаров, произведенных на Ставрополье, вырос на 4% и достиг 446 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Кроме того, в два раза увеличилось число ярмарок, на которых местные производители предлагают свой товар.

23 производителя на Ставрополье выпускают собственную продукцию для федеральных ритейлеров.

Отмечается, что в некоторых категориях доля местных товаров достигла 93%.Сейчас в регионе насчитывается 600 специализированных магазинов с фирменной торговлей.