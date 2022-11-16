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НовостиОбщество16 ноября 2022 17:39

На Ставрополье усовершенствуют систему мониторинга водных объектов

Программу по модернизации поручил разработать губернатор
Инна МОРОЗОВА

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать программу по модернизации системы водных объектов в крае, сообщает пресс-служба губернатора. Соответствующую задачу он поставил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Роману Коврыге.

Губернатор подчеркнул, что эффективная система противопаводкового мониторинга крайне важна в борьбе с паводками на Ставрополье. Например, за последние два года на десяти реках в регионе возвели гидрологические посты.

Владимир Владимиров попросил подготовить предложения по усовершенствованию системы мониторинга водных объектов до конца текущего месяца.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Ставропольском крае вырос на 4%.