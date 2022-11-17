За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 55 человек

На Ставрополье за последние сутки с 16 на 17 ноября от коронавируса выздоровел 61 человек, при этом заболели 55 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 23 пациентам, в том числе одному ребенку. Медики не зарегистрировали новых летальных исходов заболевания.

— Еще 61 человек выздоровел за минувший день. Уровень заболеваемости практически не меняется. Летальных исходов зарегистрировано не было. Тем не менее все еще важно помнить о правилах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1458 человек, полный курс иммунизации прошли 859 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Тем временем новый корпус детской краевой больницы появится с запозданием. Срок выполнения назначен на 1 декабря 2022 года, однако подрядчик отстал от графика.