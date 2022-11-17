На Ставрополье подорожали продукты питания

В Ставропольском крае наблюдается рост цен на продовольствие. Статистику индекса потребительских цен выложила пресс-служба Северо-Кавказстата. При этом также отмечается снижение цен на некоторые товары.

Так, больше всего поднялись в цене помидоры (37,6%), апельсины (17,6%), бананы (15,8%), свежие огурцы (10,0%), белокочанная капуста (9,5%), картофель (9,1%) и морковь (5,9%). Также цены повысились на свеклу, сухофрукты, грибы и чеснок.

При этом дешевле стали продаваться яблоки (8,9%), лимоны (7,5%), орехи (4,2%), репчатый лук (3,5%) и замороженные овощи (2,2%).

Мясо также не обошло подорожание. Манты, пельмени, равиоли, мясо куры, сосиски,

сардельки, сырокопченая колбаса и говяжья печень стали дороже на несколько процентов.

При этом из мясного подешевели детские мясные консервы, мясокопчености, полукопченая, варено-копченая и вареная колбаса и баранина с костями. Уменьшение цены отмечается также на несколько процентов.

Рыбные консервы, кальмары, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, а также рыбное филе поднялись в цене. Однако в остальном отмечается снижение цены на рыбопродукты: соленая, маринованная, копченая рыба, лосось, сельдь и креветки упали в цене на несколько процентов.

Кроме всего прочего, шоколад, кофе, яйца, сухие супы, варенья и джемы, повидла, макароны из пшеницы, глазированные сырки с шоколадом, мягкие конфеты, пряники, томатные консервы, сметана, рис, оливковое масло, булочки, соль и детское молочное питание – все это выросло в цене от 1,7% до 8,3%.

Дешевле стал сахар, гречка, газированные напитки и карамель.