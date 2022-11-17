Жене погибшего на спецоперации ставропольца передали Орден мужества

Фото: пресс-служба администрации города Минеральные воды

Вчера, 16 ноября, жене Андрея Бритикова, младшего сержанта из Минеральных вод, погибшего во время выполнения боевой задачи на специальной военной операции, передали Орден мужества. В пресс-службе администрации Минвод рассказали о мужчине.

— Младший сержант, механик-водитель взвода обеспечения 34-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии. В 2014 году за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, был также награжден медалью «За воинскую доблесть», – пишет ведомство.

Передать награду приехал глава Минераловодского округа, который вручил награду и выразил слова гордости и соболезнований. Он сказал, что «Андрей Викторович с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан». Церемония прошла в детском саду №5 «Дельфиненок».