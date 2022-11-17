Фото: соцсети Вячеслава Коршуна

Губернатор Ставропольского края назначил Вячеслава Коршуна министром молодежной политики региона. Распоряжение о назначении депутата на пост вышло недавно.

Ранее Вячеслав Коршун занимал должность заместителя главы администрации Ставрополя и главы комитета молодежной политики и культуры. Также он занимался многими проектами, связанными работой с молодежью.

Сам министр рассказал о намерении создать доверительные отношения между молодежью и органами власти. Министерство хочет, по словам Вячеслава Коршуна, дать молодым людям возможности для реализации.

Министерство молодежной политики начнет работать в 2023 году, ему передадут часть полномочий правительства Ставропольского края. Целью ведомство станет реализация молодежной политики региона. Как оно проявит себя, люди увидят после начала работы.