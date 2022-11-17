Кондитер из Ессентуков попал в финал кулинарного шоу Агзамова

Фото: соцсети героя публикации

Одним из финалистов шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница» стал Павел Строганов – кондитер из Ессентуков, бронзовый призер чемпионата мира по кондитерскому искусству в Люксембурге. Ставропольский кулинар показывает свое мастерство на передаче Рената Агзамова, у которого проходил мастер-классы.

Фото: соцсети героя публикации

— Павел Строганов стал победителем отборочного этапа на финал телевизионного шоу. Вышедшие в финал талантливые кондитеры будут бороться за главный приз этого проекта – кубок Агзамова и один миллион рублей, а также звание Короля Десертов, – пояснили в пресс-службе администрации Ессентуков.

Теперь кондитеры встретятся в финале программы, где будут показывать свое мастерство готовки десертов. В конце будет определен победитель, титул которого хочет получить каждый участник. Ставрополец Павел Строганов также имеет все шансы стать звездой программы.