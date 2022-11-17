Колледжи и школы Дагестана эвакуировали из-за сообщений о минировании

В двух городах Дагестана проводится экстренная эвакуация после сообщения о минировании всех зданий. Звонки о минировании поступили в школы Махачкалы и колледжи Кизляра. Учеников и преподавателей выводят на улицу, чтобы обезопасить их от возможной угрозы. Спецслужбы выехали на место и проводят проверку опасности. Сколько она продлится, не сообщается. На данный момент образовательный процесс в городах приостановлен.

— Как только поступило сообщение о возможном минировании школ нами были эвакуированы дети. Родителей предупредили об этом. Занятия возобновятся, когда завершатся проверки, – сообщили в городском управлении образования.

Спецслужбы проводят не только проверку на взрывчатые вещества в здании, но и отрабатывают звонки. Злоумышленники анонимно сообщают об угрозах в общественных местах. Почти никогда угрозы не осуществляются, однако людей все равно эвакуируют, чтобы удостовериться в информации.