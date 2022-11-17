В Ставрополе внепланово проверили школу после сообщений о гусенице в каше

Сотрудники Роспотребнадзора не выявили никаких нарушений санитарии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В лицее № 35 города Ставрополя прошла внеплановая проверка пищеблока. Специалисты проверили соблюдение санитарных норм и правил. После осмотра не были выявлены какие-либо признаки антисанитарии.

Проверка была организована после жалобы одного из учеников на насекомое в тарелке с кашей. В тот же день в социальных сетях появилась публикация с фотографией, школьный блок решили проверить.

В комитете образования администрации краевого центра уточнили что, в помещениях пищеблока и столовой проводят ежедневные и генеральные уборки, а все продукты имеют необходимые сертификаты.

Кроме того, в день публикации новости о найденной в каше гусенице, в школьную столовую пришли члены родительского комитета. Родители проверили санитарное состояние и продегустировали блюда, которые едят школьники. Взрослые были удовлетворены итогами.