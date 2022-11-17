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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:18

На Ставрополье мужчина ударил ножом знакомого и оставил его на остановке

Уголовное дело по статье «покушение на убийство» отправлено в суд
Алексей ЗИМЕНОК

В СУ СКР по Ставропольскому краю рассказали о завершение расследования уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Житель Невинномысска отправится на скамью подсудимых за покушение на убийство.

По данным следствия, 31 октября 2019 года на остановке общественного транспорта в городе Невинномысске мужчина встретил своего знакомого. Между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, который перерос в драку. Обвиняемый схватил нож и ударил им 36-летнего знакомого. Затем сел в автобус и уехал, а нож выкинул.

На место происшествия незамедлительно выехала скорая помощь, медикам удалось остановить кровотечение и спасти потерпевшего. Он был доставлен в больницу и остался жив.

Следователем была собрана достаточная доказательная база, а уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.