В Дагестане после смерти младенца с тяжелыми ожогами возбудили уголовное дело

В Дагестане расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Трагический инцидент произошел в Хасавюртовском районе. Мальчик опрокинул на себя чайник, кипяток ошпарил ему грудь, живот, предплечья, лицо и обе кисти.

По версии следствия, 8 ноября 2022 года 10-месячный ребенок находился дома и остался без присмотра родителей. В какой-то момент мальчик опрокинул на себя электрочайник с горячей водой и получил серьезные термические ожоги тела. Медики экстренно доставили его в ожоговый центр РКБ города Махачкалы, где он проходил необходимое стационарное лечение.

Спустя два дня в больницу пришел отец ребенка, который забрал младенца из медицинского учреждения, а врачам объяснил, что дальше его сын будет лечится в Астрахани. Однако после выписки ребенок оставался с родителями по месту проживания, где они лечили младенца народным методами: мазали гусиным жиром. Мальчик скончался 12 ноября 2022 года.

- В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям как родителей ребенка так и врачей на предмет полноты и качества оказания медицинской помощи последнему, - сообщается в официальном пресс-релизе СУ СКР по республике Дагестан.