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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 11:05

В доме 55-летнего ставропольца нашли 4,5 килограмма марихуаны

Мужчине грозит тюремное заключение
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Полиция Нефтекумского района Ставрополья узнала, что местный житель причастен к незаконному сбыту наркотиков. Началась проверка, которая подтвердила полученную оперативниками информацию. В доме 55-летнего мужчины нашли два мешка с травой, которую отправили на экспертизу.

— Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной – массой более 4,5 килограммов. Мужчину доставили в отделение, где он пояснил, что собрал части наркосодержащего растения в степи, высушил их и хранил для личного употребления, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. О мере пресечения в адрес мужчины не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за приобретение хранение наркотических средств. Фигуранту грозит большой тюремный срок за такой объем веществ, которые он прятал в своем доме. Расследование продолжается.