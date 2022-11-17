В Буденновском округе Ставрополья открыли курсы помощи бойцам спецоперации

Фото: соцсети главы Буденновского округа Ставрополья

В Буденновском округе Ставропольского края открыли курсы, на которых обучают оказывать первую медицинскую помощь и ухаживать за ранеными бойцами специальной военной операции. Занятия проводятся под руководством преподавателей медицинского колледжа.

— Опытные наставники помогают в короткие сроки освоить важнейшие приемы оказания первой помощи, транспортировки, санитарной и гигиенической обработки, обеспечения профессионального ухода за пострадавшими, – написал в своих официальных соцсетях глава Буденновского округа.

Там обучают подлежащих к мобилизации и волонтеров. Слушатели смогут помогать врачам лечить находящихся на лечении в госпиталях бойцов. По любым вопросам, связанным с обучением, можно обратиться по телефону: 8(86559) 7-18-13. Занятия бесплатные.

Также напомним, что на Ставрополье открылись курсы сестер милосердия. Об их открытии заявил губернатор. Спустя некоторое время собралась первая группа из 20 человек. Обучение продолжается.