Непарламентские партии Ставрополья обсудили бюджет на 2023 год

В Думе Ставропольского края прошло заседание совета политических партий, не представленных в правительстве края. Оно было проведено исполняющим обязанности председателя Думы Дмитрием Судавцовым. Об этом сообщили в пресс-службе краевого законодательного собрания.

— В целом на отрасли социальной сферы планируется направить более 66% от всех расходов краевого бюджета. В денежном выражении это почти 100 миллиардов рублей, – рассказал Дмитрий Судавцов.

Политические партии высказали свои предложения, которые в краевой Думе учтутся перед тем, как начать работу с финансовым документом края. На данный момент начинают использовать меры, которые должны обеспечить экономическую стабильность Ставрополья. Доход края, согласно статистике, превышает плановые назначения.