В СтГАУ открыли курсы для научных сотрудников из разных регионов России

Фото: СтГАУ

В Ставропольском аграрном университете открыли программу допобразования для научных сотрудников вузов "Академическая грамотность и риторическое построение текста эмпирической статьи: теория и практика". 408 представителей шести аграрных университетов будут участвовать в проекте, передает пресс-служба вуза.

Как уточняют в СтГАУ, заявки поступали от аспирантов и молодых ученых со Ставрополья, из Дагестана, КБР, Чуваши и Санкт-Петербурга, а также из Тимирязевкой академии. Их научат, как нужно оформлять публикации для научных изданий.

- Речь идет не просто об оформлении текста. Ученому важно понимать общемировые тренды научных исследований. По результатам обучения слушатели получат новые компетенции для того, чтобы качественно проводить исследования и грамотно представлять научные результаты, - пояснил профессор Алексей Бобрышев.

Обучение пройдет в формате онлайн-конференции. Специалисты будут видеться с аспирантами два раза в неделю. По итогу группы сдадут аттестацию. За занятия платить не придется.

- К данной программе обучения мы привлекли лучших специалистов в этой области из Ассоциации научных редакторов. В конце года посмотрим на результаты обучения. Послушаем выпускников. Примем решение, нужно ли запускать подобные курсы на постоянной основе, - заявил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Первый этап программы закончится в конце года. Для желающих откроют второй блок в 2023 году. Мероприятия проходят в рамках проекта "Приоритет 2030".