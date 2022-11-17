На Ставрополье мужчина насмерть сбил разнорабочего

Разгрузка пшеницы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировском округе Ставрополья 34-летний житель округа обвиняется в убийстве по неосторожности. Следствие установило, что 24 августа 2022 года водитель грузовика разгружал семена пшеницы в яму зерноочистителя.

Только вот мужчина не убедился в отсутствии помех на дороге и сбил 34-летнего разнорабочего. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. После этого в отношении водителя возбудили уголовное дело.

— Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Суд будет решать судьбу водителя, который не посмотрел на дорогу и допустил смерть мужчины-разнорабочего.

Также на Ставрополье осудят мужчину, который пырнул ножом своего знакомого и оставил умирать на остановке. Потерпевшему успели оказать медицинскую помощь, а злоумышленнику грозит тюрьма.