Ставрополье испытывает дефицит медицинского персонала

На Ставрополье не хватает медицинского персонала в узких специальностях. По словам министра здравоохранения края Владимира Колесникова, сейчас в регионе есть вакантные места. Край обеспечен кадрами на 82%.

— Мы понимаем, что есть естественный отток кадров. Медики уходят на пенсию, большой отток был во время коронавируса, когда многократно выросла нагрузка. Сейчас делается все, чтобы восстановить уровень врачей, – рассказал министр.

В регионе не хватает порядка 500 врачей по восьми специальностям: рентгенологов, анестезиологов, ревматологов, эндокринологов и других. Больше всего нехватка кадров заметна в Ипатовском, Аргизском, Петровском и Степновском округах.

Персонал набирается при помощи программ, которые дают врачам, работающим в селах, бонусы. Также проводится целевой набор студентов из медуниверситета. На данный момент собрали более 200 начинающих специалистов.