«Золотые правила» охраны труда обсудили энергетики группы «Россети» на Северном Кавказе

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Стратегическая сессия, посвященная семи «золотым правилам» международной концепции нулевого травматизма Vizion Zero, состоялась сегодня в Железноводске Ставропольского края.

Обсуждение важнейшей темы обеспечения производственной безопасности работников электросетевого комплекса прошло под руководством директора филиала ПАО «Россети» — «Центр технического надзора» Ольги Зуйковой и первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктора Абаимова.

В работе площадки приняли участие заместители генерального директора, руководители филиалов, ключевых производственных направлений ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемого АО «Чеченэнерго». Для обмена опытом с северокавказскими коллегами к участию также были приглашены энергетики из других дочерних компаний группы «Россети».

Объединившись в команды, лидеры коллективов региональных филиалов и структурных подразделений энергокомпаний проверили свои знания и навыки в решении различных тематических кейсов.

«В рамках внедрения концепции нулевого травматизма в компании «Россети Северный Кавказ» за год произошли значительные изменения в лучшую сторону. Я вижу заинтересованность большинства руководителей верхнего уровня, хочу особо отметить роль генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко, который лично помогает внедрять «золотые правила». Безусловно, в достижении эффектов работы важно неравнодушное участие главного инженера компании Виктора Абаимова как непосредственного лидера технического направления. Он повел за собой свой коллектив, принял эту систему и успешно внедряет ее по всей вертикали. Комплексная программа в «Россети Северный Кавказ», которую в настоящее время совместно реализуют подразделения управления персоналом и технической политики, свидетельствует о том, что мы перешли на важный этап - доверительную командную работу», - подчеркнула Ольга Зуйкова.

В течение года 25 сертифицированных тренеров по концепции Vizion Zero из числа сотрудников блоков охраны труда и управления персоналом «Россети Северный Кавказ» провели стратегические сессии в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В общей сложности тренинги по достижению нулевого травматизма охватили порядка 1 800 специалистов всех технических направлений. Как уточнил главный инженер энергокомпании Виктор Абаимов, в будущем году аналогичные стратегические сессии будут проведены также на территории Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

«Жизнь и здоровье каждого работника для нас бесценны. Мы понимаем, что повышать квалификацию персонала в области техники безопасности нужно постоянно, и эта работа не должна носить формальный характер. Мы к этому стремимся и в будущем году планируем запуск специального тематического мобильного приложения для всех работников технического блока группы «Россети Северный Кавказ». Для специалистов также будут разработаны различные тестирования и осуществляться контроль за их выполнением. Благодаря новому ресурсу мы ожидаем повышения уровня знаний персонала и как следствие - снижения риска травматизма», – подчеркнул Виктор Абаимов.