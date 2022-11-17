На Ставрополье 63-летний лжеинвалид получил более 1 млн рублей

Правоохранители Туркменского района Ставрополья узнали о том, что 63-летний местный житель совершил мошенническую махинацию при получении пенсии по инвалидности.

Установлено, что мужчина принес в государственное учреждение фальшивые документы. На основании полученных справок мужчине дали право получать ежемесячные выплаты. Только вот о схеме прознали, а злоумышленника доставили в отделение полиции, где он во всем сознался.

— Согласно проведенному медицинскому исследованию установлено, что у гражданина отсутствуют заболевания, позволяющие иметь вторую группу инвалидности по общему заболеванию бессрочно, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За несколько лет мужчина получил более 1 млн рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Уголовное дело расследуется. После расследования материалы направятся в суд, где будет вынесен вердикт.