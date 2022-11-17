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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:05

Арт-объект огромного слона установили на въезде в Ставрополь

Люди в соцсетях стали сообщать об объекте
Данил Юрков
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Светящаяся скульптура огромного слона теперь стоит на въезде в город Ставрополь. Люди стали публиковать арт-объект в соцсетях. Причем комментаторы в соцсетях разбились на несколько лагерей: радующихся новому объекту и недовольными.

— Лучше бы троллейбус один хотя бы купили новый, – пишет один из комментаторов в интернете.

— Ждем ночных фоток с освещением, – игнорирует негодование другой комментатор в городском паблике.

Некоторые граждане спрашивают, почему было выбрано именно это животное. Один комментатор сообщил о том, что на территории Ставрополя нашли одни из самых древних останков мамонтов. Правда, официального ответа на этот вопрос нет.

Тем временем в Георгиевске на Ставрополье ранее снесенный памятник Ленину передали в руки муниципалитету. Чуть позже он будет установлен, однако о точном месте пока что не сообщается.