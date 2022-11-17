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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:22

Ставрополье приобрело 150 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса

В ближайшее время ими начнут пользоваться в медучреждениях
Данил Юрков

На Ставрополье завезли 150 тысяч доз назальной вакцины против коронавируса. Ее пустят в дело в ближайшее время и местами станут использовать вместо вакцины, которую колют. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

— У такой вакцины есть преимущества – это неинвазивный способ. Некоторые люди боятся инфекции и боли от уколов, здесь все это исключено. Кроме того, действовать она начинает моментально, – рассказал министра.

В настоящее время только одна больница получила такие вакцины, их оформляют, чтобы вскоре применить. Точная дата ввода назальных вакцин от коронавируса остается неизвестной.

Также напомним, что за последние сутки с 16 на 17 ноября на Ставрополье коронавирусом заболели 55 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. При этом выздоровел 61 человек. Вакцинация продолжается.