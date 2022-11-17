В городе Пятигорске Ставропольского края 18 ноября на 13 улицах города отключат свет. Виной всему проведение ремонтных работ на подстанции. Работы будут проводиться днем. Об этом сообщает пресс-служба города.
С 13:00 до 17:00:
- улица Ленина, 37, 39.
С 13:30 до 17:00:
- ул. Школьная, нечетные № 49-105, четные № 44-80;
- улица Гагарина, нечетные № 1-9, четные № 10-26;
- улица Курганная, четные № 34-46.
С 9:00 до 11:00:
- улица Московская, 86 корпус 3.
С 8:30 до 12:00:
- улица Нижняя, нечетные № 5-41, четные № 4-46;
- переулок Колодезный, нечетные № 11-15;
- переулок Нижний, нечетные № 7,9, четные № 2-6.
С 13:30 до 17:00:
- переулок Озерный, нечетный № 9-23;
- переулок Высоцкого, четный № 2,4,6;
пер. Березовый, четный № 4-12.
С 9:00 до 12:00:
- улица Фрунзе, нечетный № 1-15, четный № 2-18;
- улица Дзержинского, нечетный № 1-21, четный № 14-32.
После окончания работ электроэнергия вернется в дома, а подстанция продолжит подавать электричество в штатном режиме.