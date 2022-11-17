В городе Пятигорске Ставропольского края 18 ноября на 13 улицах города отключат свет. Виной всему проведение ремонтных работ на подстанции. Работы будут проводиться днем. Об этом сообщает пресс-служба города.

Где не будет света

С 13:00 до 17:00:

- улица Ленина, 37, 39.

С 13:30 до 17:00:

- ул. Школьная, нечетные № 49-105, четные № 44-80;

- улица Гагарина, нечетные № 1-9, четные № 10-26;

- улица Курганная, четные № 34-46.

С 9:00 до 11:00:

- улица Московская, 86 корпус 3.

С 8:30 до 12:00:

- улица Нижняя, нечетные № 5-41, четные № 4-46;

- переулок Колодезный, нечетные № 11-15;

- переулок Нижний, нечетные № 7,9, четные № 2-6.

С 13:30 до 17:00:

- переулок Озерный, нечетный № 9-23;

- переулок Высоцкого, четный № 2,4,6;

пер. Березовый, четный № 4-12.

С 9:00 до 12:00:

- улица Фрунзе, нечетный № 1-15, четный № 2-18;

- улица Дзержинского, нечетный № 1-21, четный № 14-32.

После окончания работ электроэнергия вернется в дома, а подстанция продолжит подавать электричество в штатном режиме.