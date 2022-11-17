Светящийся слон на въезде в Ставрополь обошелся в 6,6 млн рублей

Огромный арт-объект на въезде в город Ставрополь стоил казне 6,6 млн рублей, которые отдали победителю тендера на его постройку. Центром финансирования стали средства бюджетных учреждений Ставропольского края на 2022 год.

Подрядчиком выступила компания, которую ранее не замечали как победителя тендеров на госконтракт. Тем не менее, фирма занимается производством, сборкой и монтажом строительных конструкций.

Напомним, что слона заметили на въезде в Ставрополь жители и стали активно обсуждать его в соцсетях. Кто-то положительно рассматривает такую композицию, а кто-то высказывается против постройки такого объекта.

Тем не менее, теперь на съезде в краевую столицу располагается огромный арт-объект, который ночью будет светиться и радовать жителей, которые положительно оценивают такую постройку.