Строительство нового аэропорта в Минводах будет стоить 11,6 млрд

Тендер на постройку нового аэропорта в Минеральных водах на Ставрополье появился под именем заказчика компании «Кредитинвест». Его начальная максимальная стоимость составила 11,65 млрд рублей.

Подрядчика выберут в виде открытых переговоров, которые пройдут 3 февраля 2023 года. Заявки желающих взяться за этот проект будут приниматься до 16 января 2023 года.

На строительно-монтажные работы исполнителю дают меньше двух лет с марта 2023 года до конца ноября 2024 года. Остается найти заказчика.

Также напомним, что огромный арт-объект светящегося слона, который построили на въезде в город Ставрополь, стоит 6,6 млн рублей. Его строили по госконтракту, а центром финансирования стали средства бюджетных учреждений Ставропольского края на 2022 год.