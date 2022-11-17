Социальные пособия на Ставрополье вырастут в 2023 году

На индексацию социальных выплат в Ставропольском крае в 2023 году планируют направить 431 млн рублей. Идею поддержали все комитеты краевого парламента, сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.

Заместитель председателя правительства, министр финансов региона Лариса Калинченко заявила, что необходимые для этого средства будут заложены в проекте бюджета.

- Мы получили дополнительную информацию о финансовой помощи региону из федерального бюджета в 2023 году, она будет несколько выше, чем та величина, что учтена в законопроекте. Это позволяет губернатору Ставропольского края инициировать поправки в законопроект о бюджете, - отметила Калинченко.

Ранее сообщалось, что светящийся слон на въезде в Ставрополь обошелся в 6,6 млн рублей. Арт-объект построили по госконтракту.