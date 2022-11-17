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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:04

Из-за неотапливаемого общежития в Невинномысске возбудили уголовное дело

Были нарушены права жильцов
Инна МОРОЗОВА

В Невинномысске по поручению главы СУ СК РФ по Ставропольскому краю Игоря Иванова возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в общежитии.

В октябре 2022 года при запуске системы теплоснабжения сломался циркулярный насос внутридомовой системы теплоснабжения. Управляющая компания не предприняла никаких мер по замене насоса и своевременному ремонту, сообщает пресс-служба ведомства. В результате были нарушены права и законные интересы людей, проживающих в данном общежитии.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями. Дело возбудили по материалам проверки, проведенной прокуратурой Ставропольского края.