За сутки с 17 на 18 ноября на Ставрополье коронавирусом заболел 61 человек

На Ставрополье за последние сутки с 17 на 18 ноября от коронавируса выздоровели 77 человек, при этом 61 заболел, в том числе одному несовершеннолетнему. Госпитализация понадобилась 19 пациентам. Врачи не зарегистрировали ни одного летального исхода заболевания за последние сутки.

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписаны 77 человек. Летальных исходов не зарегистрировано. Тем не менее все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края.

Вакцинация продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1559 человек, а полный курс иммунизации прошли 877 человек. Вакцину можно получить в медучреждениях.

Также напомним, что на Ставрополье привезли 150 тысяч доз назальной вакцины против коронавируса. Ее пустят в дело в ближайшее время и местами станут использовать вместо вакцины, которую колют.