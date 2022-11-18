На ярмарках выходного дня в Ставрополе 19 и 20 ноября предложат готовые деликатесы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 19 и 20 ноября пройдут ярмарки выходного дня, где в честь международного мужского дня и международного дня ребенка можно будет приобрести готовые деликатесы и прочие продукты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Ярмарки откроются 19 ноября на улицах Васильева, 35/1, Чапаева, 11 и Ленина 74/17. Также покупателей ждут 20 ноября на улице Серова, 466. Торговля пройдет с 8:00 до 16:00, – пишет ведомство.

Покупателям ярмарок предложат разные виды колбас, сыры, буженину, ветчину, карбонад, отварной язык, творог, свежую выпечку, халву, сухофрукты, печенье и прочие вкусности. Все товары продаются ставропольскими производителями.

Та как ярмарки проходят в рамках акции, которая создана для урегулирования цен на продукты питания, покупатели не будут переплачивать за товар, а продавцы будут продавать напрямую, тоже получая выгоду.