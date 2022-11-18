Уралсиб расширяет привилегии для бизнес-клиентов

Фото: банк Уралсиб

Банк Уралсиб представляет бизнес-клиентам новую услугу: счета-фактуры, касаемые расчетно-кассовых взаимодействий с банком, теперь можно получать в электронном виде. Для этого понадобится только подключение к «Контур.Диадок» (фирменной системе электронного документооборота). Функция подключения легко осуществляется через специальное приложение - онлайн-банк Уралсиб Бизнес Онлайн. Комиссионные сборы за оформление и отправку электронных счетов-фактур не взимаются.

Банк Уралсиб постоянно повышает уровень обслуживания бизнес-клиентов, в том числе, активно развивая цифровые технологии и линейку услуг для малого и среднего бизнеса. По итогам первого полугодия 2022 года Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России (исследования проводились Skolkovo Fintech Hub).

Узнать больше о новой услуге, получить ответы на вопросы о ее подключении и проконсультироваться со специалистом о других возможностях, предоставляемых клиентам – владельцам малого бизнеса, можно в ближайшем отделении банка Уралсиб, где есть отдел обслуживания бизнес-клиентов, а также по телефону 8-800-700-77-16 (звонок по России бесплатный).