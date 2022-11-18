Резиденцию Деда Мороза в Ставрополе ежегодно посещают четыре тысячи детей

В Ставрополе откроются резиденции Деда Мороза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 2016 года Дед Мороз встречает детишек в своей резиденции, которую расположили в городе Ставрополе. Ежегодно его посещают около четырех тысяч детей. Сегодня, 18 ноября, зимний волшебник встречает свой день рождения, так как считается, что в Великом Устюге – Волгоградской области – в это время наступает зима и ударяют морозы.

— В 2020 году их [резиденций Деда Мороза – прим.] стало две: на площади Ленина среди хвойного леса, который появляется здесь в предновогоднюю пору, и в культурном пространстве «Ставрополец». В этом году резиденция Деда Мороза снова распахнет свои двери для детворы, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Дед Мороз водит с ребятишками хороводы, поет песни и фотографируется на память. В этом году традиция остается неизменной. Также в Ставрополе заработает почта Деда Мороза, в которую каждый ребенок сможет отправить свое пожелание.