Организацию микрозаймов на Ставрополье оштрафовали за ранние сообщения

У жителя Ставрополья появились проблемы с деньгами, поэтому вовремя вернуть полученный займ он не смог. Это не устроило организацию микрозаймов, выдавшую деньги, поэтому они стали отправлять на телефон мужчины сообщения в 5 часов утра.

— Житель Ставрополя обратился к сотрудникам службы с жалобой. Представители компании в нарушение законодательства неоднократно отправляли гражданину сообщения на телефон в 5 утра, – пишет пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

В ходе административного расследования информация подтвердилась. На организацию составили протокол. Их оштрафовали на 70 тысяч рублей. Это уже второй штраф на счету организации, первый составил 50 тысяч рублей.

Приставы напоминают, что по поводу возврата просроченной задолженности юридические лица могут звонить или писать должнику не более двух раз в сутки, максимум четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. В рабочие дни нельзя обращаться с 22:00 по 8:00, а в выходные – с 20:00 по 9:00.