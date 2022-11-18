В двух районах Северной Осетии появятся новые спорткомплексы и дома культуры

Объекты Моздокского и Пригородного районов Северной Осетии попали в перечень мероприятий социально-экономического развития республики. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В перечень дополнительно внесено 45 объектов на общую сумму более 6 миллиардов рублей. Все проекты по программе планируем реализовать до 2026 года.

- Это значит, что в Моздокском и Пригородном районах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные залы, игровые площадки, дома культуры, многофункциональные центры, планируется реконструкция систем водоснабжения муниципалитетов, - пояснил Сергей Меняйло, глава РСО-Алании.

В Моздоке построят школу-интернат на 500 мест. Три детских сада по 120 мест каждый появятся в селениях Куртат, Майское и Донгарон. Две школы по 200 мест появятся в Комгароне и Майском.

- Мы долго работали над тем, чтобы включить эти объекты в документ социально-экономического развития республики, нас с готовностью сопровождали и поддерживали на федеральном уровне, - добавил глава региона. - Теперь впереди большая работа по реализации каждого из мероприятий. Будем двигаться по намеченному плану, пункт за пунктом закрывая поставленные цели.